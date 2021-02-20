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İstanbulspor-Samsunspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 yendi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 23:10 Son Güncelleme:
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İstanbulspor-Samsunspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Murat Temel, Bersan Duran

İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 86 Kerem Baykuş), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 80 Mirkan Aydın), Melih Kabasakal (Dk. 80 Koray Kılınç), Rroca, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 63 Ethemi)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Savicevic), Gökhan Karadeniz, Guido Koçer (Dk. 78 Burak Çalık), Djedje, Yasin Öztekin, Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen (Dk. 78 Caner Arıcı), Boli (Dk. 63 Veli Çetin), Coureur (Dk. 61 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 13 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 1 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kerem Can Akyüz, Dk. 22 Erkam Reşmen, Dk. 38 Boli (Yılport Samsunspor), Dk. 12 Etoga, Dk. 59 Abazaj, Dk. 90+2 Onur Ergün, Dk. 90+8 Koray Kılınç (İstanbulspor)

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