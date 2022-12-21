İstanbulspor, Patrick Ebert ile yollarını ayırdı

İstanbulspor, sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Ebert ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Bu sezon 7 kez Süper Lig , 1 kez de Türkiye Kupası'nda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı. Sarı Siyahlılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebert'e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Patrick Ebert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Patrick Ebert’e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."