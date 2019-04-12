İstanbulspor - Osmanlıspor maç sonucu: 1 - 0

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 36'ya yükseltti. Osmanlıspor ise 51 puanda kaldı.

Osmanlıspor, 10 galibiyetlik serisi sonrası son 5 haftada 3. yenilgisini aldı. İstanbulspor ise üst üste 3. kez kazandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Sinan Kurt’un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.

28. dakikada sağ taraftan Caner Arıcı’nın ortasında kale önünde Sinan Kurt’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mbu’nun sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.

77. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İbrahim Yılmaz’ın içeri çevirdiği topla ön direkte buluşan Bauque’nin dokunuşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Bauque’nin pasında kale önünde Cajic topla buluştu. Cajic’in düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Osmanlıspor savunmasına çarparak kaleci Karce Marskas’ta kaldı.

88. dakikada Onur Ergün’ün uzun ara pasında Bauque ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bauque’nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Karce Marskas’tan döndü.

90. dakikada sol taraftan Tuncer’in ortasında arka direkte Bauque kafayla ortaya indirdi. Kale önünde seken topa İbrahim Halil Çolak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Metin xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Ali Dere xx (Halil Çolak dk. 86 xx), Wellington xx, Etoga xx, Duhan Aksu xx, Muhammed Demirci xx (Cajic dk. 62 x), Eslem xx, Enes Durmuş xx (Bauque dk. 77 x), Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut Kaya, Arif Morkaya, Ali Aytemur, Perovic

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Osmanlıspor: Karce Marskas xx, Caner Arıcı xx, Anıl Karaer xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Mbu xx (Lembi dk. 72 x), Mathew xx, Hasan Kılıç xx, Sinan Kurt xx (Beykan dk. 77 x), Burhan Eşer xx, Magaye xx (Mertan Caner dk. 85 ?)

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Galip Güzel, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: İbrahim Halil Çolak (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı kart: Ali Dere (İstanbulspor)