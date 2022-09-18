İstanbulspor mucizesi!

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta maçında dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ’ı ağırlayan İstanbulspor, kadrosundaki oyuncu tercihleriyle dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni yönetiminin sabit tuttuğu 8 artı 3 kuralının çok tartışıldığı dönemde Sarı-Siyahlılar’ın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Kara Kartal karşısındaki ilk 11’inde 9 Türk futbolcu görevlendirdi.

Ev sahibi ekibin kalecisi; David Jensen ve golcüsü Jetmir Topalli dışında; Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz ve Emir Kaan Gültekin görev yaptı.

İlk kez 2 gol attılar

Ligde dün akşam Beşiktaş’la 2-2’lik skorla berabere kalan İstanbulspor, namağlupluk serisini 3 maça yükseltti. Sezona; Trabzonspor , Kayserispor ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan İstanbulspor, Alanyaspor ’u yenip Sivasspor’la berabere kalması sonrasında dün akşam zorlu rakibi Beşiktaş’tan da puan alarak çıkışını sürdürdü.

Ersin Destanoğlu’nun kendi kalesine attığı gol sonrasında 86’da frikikten attığı şık golle takımına 1 puanı getiren Ali Yaşar, alkış topladı. Öte yandan İstanbulspor, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol attı.







