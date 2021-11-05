İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli
TFF 1.Lig'in 11. haftasının açılış maçında İstanbulspor, Menemenspor'u konuk etti. İlk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle yaklaşık 25 dakika geç başladı! Ancak oynama ısrarları sonuç vermedi, 63'te mücadelenin hakemi Burak Pakkan soyunma odasına gitti ve maçı erteledi.
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis futbolu da vurdu... TFF 1.Lig'in 11. haftasında İstanbulspor'un, Menemenspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı sis altında oynanırken, ilk 45 dakikayı ev sahibi ekip Valon Ethemi ve Jetmir Topalli'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.
Ancak ikinci devre bir türlü başlayamadı. Mücadelenin hakemi Burak Pakkan sisin artması ve iyice sahaya çökmesi sonrasında ikinci yarı için başlangıç düdüğünü yaklaşık 25 dakika geç çaldı.
Fakat oynama ısrarları sonuç vermedi. 63. dakikada karşılaşmanın hakemi mücadeleyi erteledi ve soyunma odasına gitti.