İstanbulspor-Menemenspor maç sonucu: 4-0

TFF 1. Lig 31. hafta maçında İstanbulspor, konuk ettiği Menemenspor'u Onur Ergün, Mirkan Aydın, İbrahim Yılmaz ve Eslem Öztürk'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Onur Ergün (Dk. 85 Egehan Gök), Abazaj (Dk. 79 Ethemi), Uygar Mert Zeybek (Dk. 46 Eslem Öztürk), Mirkan Aydın (Dk. 61 İbrahim Yılmaz)

MENEMENSPOR: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 85 Yusuf Talum), Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, Ba, Adamu (Dk. 70 Traore), Mohamed, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Emre Batuhan Adıgüzel), Rasheed (Dk. 85 Murat Yılmaz), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 70 Tidjani)

GOLLER: Dk. 29 Onur Ergün, Dk. 53 Mirkan Aydın, Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Rıdvan Koçak, Dk. 63 Adamu (Menemenspor), Dk. 63 Eslem Öztürk (İstanbulspor)