İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik’in formasını "emekli" etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un kulüp yönetimi, geçen sezon Fransa 1. Lig takımlarından Lille’e transfer olan Mehmet Zeki Çelik’in sarı-siyahlılarda giydiği 22 numaralı formayı "emekli etme" kararı aldı.

13 Ocak 2019, Pazar 10:28
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İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik’in formasını 'emekli' etti

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1926 yılından beri, İstanbulspor’umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik’in 22 numaralı forması, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir." denildi.

İstanbulspor’da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.

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