İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik’in formasını 'emekli' etti

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1926 yılından beri, İstanbulspor’umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik’in 22 numaralı forması, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir." denildi.

İstanbulspor’da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.