İstanbulspor - Manisa FK maç sonucu: 3-4

TFF 1.Lig 2021-22 sezonu ilk hafta maçında ligin yeni takımı Manisa FK, deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Konuk ekip, 8.dakikada Orgill ve 34.dakikada Andre Souza'nın golleri ile 2-0 öne geçti. İstanbulspor 42. ve 64.dakikalarda İbrahim Yılmaz ile skoru 2-2 yaptı. Manisa FK, 67. ve 88. dakikalarda Orgill ile skoru 4-2 yaptı. Maçın 90. dakikasında İbrahim Yılmaz penaltıdan farkı 1'e indirdi ancak sahadan galip ayrılan 4-3'lük skorla Manisa FK oldu.

Maçı hat-trick ile tamamlayan Dever Orgill gollerinden birini takla atarak kutladı. Ev sahibi takımdan İbrahim Yılmaz da sezonun hat-trick yapan ikinci oyuncusu oldu.





STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğlu

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Abdullah Dijlan Aydın), Oğuzhan Berber, Abazaj (Dk. 85 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 72 Rroca), Ethemi (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

MANİSA FK: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Sousa (Dk. 90 Mustafa Durak), Nizamettin Çalışkan, Kouter (DK. 70 Kubilay Aktaş), Sertaç Çam (Dk. 90 Kemal Rüzgar), Anıl Koç (Dk. 71 Tormin), Orgill (Dk. 90 Mehmet Uysal)

GOLLER: Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90+5 (P) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 Sousa (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (İstanbulspor) - Nizamettin Çalışkan, Sadi Karaduman (Manisa FK)