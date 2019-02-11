İstanbulspor kötü gidişata 'dur' dedi

Ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği’ni yenen İstanbulspor, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada galip gelemedi. Bu süreçte Denizlispor’a yenilen sarı-siyahlılar, Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Ümraniyespor, Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep ve Altay ile berabere kaldı.

Adana Demirspor galibiyetiyle ligde 25 puana ulaşan İstanbulspor, averajla 13. sırada yer alıyor.

Deplasmanda galibiyete hasret

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 11 müsabakada galip gelemedi.

Bu sezon dış sahada 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-siyahlı ekip, henüz deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Sahasında 18 puan kazanan İstanbulspor, dış sahada ise 7 puan toplayabildi.

Başkan Sarıalioğlu: "Sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya her maçı kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sarıalioğlu, takıma güvendiğini vurgulayarak, "Sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanamadığımız müsabakalarda ise berabere kalarak en azından 1 puan alıyoruz. Yedi maç sonra kazandığımız için mutluyuz. İlerleyen haftalarda puan durumunda daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Sarıalioğlu, ligin kalan bölümüyle ilgili "Fatih Tekke ve teknik ekibe güveniyoruz. Düşme korkusu yaşamıyoruz. Devre arası yaptığımız transferle takım güç kazandı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir : Sezer YavuzYayınlayan : Serdal Kalaycı

İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ