İstanbulspor - Konyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna kötü başlayan iki takımın mücadelesinde İstanbulspor'da Konyaspor karşı karşıya geliyor. İlk iki haftada puan alamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor seyircisi önünde ilk galibiyetini arıyor. İlk iki maçta golsüz berabere kalan Konyaspor ise kazanarak moral bulmak istiyor.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

3' Endri Cekici altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

GOL İPTAL

5' Melih Kabasakal yerden serbest vuruşu pasla kullandı, Topalli ceza alanı sağından topu soluna çekip içeri ortaladı, Ethemi kafayı vurup ağları sarstı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

16' Topalli ceza alanına girmeden şansını denedi ancak Sehic topu kornere çeliyor.

İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 19.15'te Esenyurt Stadı'nda başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Burak Şeker'in yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İstanbulspor - Konyaspor muhtemel 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih, Muammer, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Pavicic, Hadziahmetovic, Endri, Muric, Bytyqi, Muhammet Demir

Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor. İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor 'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor.

Konyaspor ise çıktığı ilki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde iki puanı bulunan yeşil-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.