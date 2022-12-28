İstanbulspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de 7 maçtır kaybeden İstanbulspor, 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki takım da yeni bir sayfa açmak isterken, İstanbul derbisi nefes kesecek. Mücadele öncesinde, 'İstanbulspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları, muhtemel 11'ler, detaylar ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Osman Zeki Korkmaz'la yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke'yi takımın başına getiren İstanbulspor'da çözüm bulunamadı. Tekke'yle çıktığı 4 maçı da kaybeden Sarı-Siyahlılar, Süper Lig 'de tam 7 maçtır puana hasret. Ümraniyespor'un, Ankaragücü'nü devirmesiyle son sıraya demir atan İstanbulspor artık yeni bir sayfa peşinde. İstanbul derbisinde İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
İlk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Selçuk İnan ise çıktığı ilk maçta Sivasspor 'a 2-1 kaybetmekten kurtulamamış ve kariyerine mağlubiyetle başlamıştı. İnan'lı Paşa'nın hedefi de 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek.
İstanbulspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.
İstanbulspor-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmed, Okan, Duhan, Melih, Cajic, Rroca, Muammer, Ethemi, İbrahim.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Groavac, Bruma, Petretta, Aytaç, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Koita.