Osman Zeki Korkmaz'la yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke'yi takımın başına getiren İstanbulspor'da çözüm bulunamadı. Tekke'yle çıktığı 4 maçı da kaybeden Sarı-Siyahlılar, Süper Lig 'de tam 7 maçtır puana hasret. Ümraniyespor'un, Ankaragücü'nü devirmesiyle son sıraya demir atan İstanbulspor artık yeni bir sayfa peşinde. İstanbul derbisinde İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İlk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Selçuk İnan ise çıktığı ilk maçta Sivasspor 'a 2-1 kaybetmekten kurtulamamış ve kariyerine mağlubiyetle başlamıştı. İnan'lı Paşa'nın hedefi de 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek.

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmed, Okan, Duhan, Melih, Cajic, Rroca, Muammer, Ethemi, İbrahim.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Groavac, Bruma, Petretta, Aytaç, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Koita.



