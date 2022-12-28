İstanbulspor-Kasımpaşa CANLI

Osman Zeki Korkmaz'la yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke'yi takımın başına getiren İstanbulspor'da çözüm bulunamadı. Tekke'yle çıktığı 4 maçı da kaybeden Sarı-Siyahlılar, Süper Lig 'de tam 7 maçtır puana hasret. Ümraniyespor'un, Ankaragücü'nü devirmesiyle son sıraya demir atan İstanbulspor artık yeni bir sayfa peşinde. İstanbul derbisinde İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İlk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Selçuk İnan ise çıktığı ilk maçta Sivasspor 'a 2-1 kaybetmekten kurtulamamış ve kariyerine mağlubiyetle başlamıştı. İnan'lı Paşa'nın hedefi de 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek.

CANLI ANLATIM

25. dakikada Petretta'nın attığı golle Kasımpaşa deplasmanda 1-0 öne geçti.

29. dakikada İstanbulspor'da Valon Ethemi'nin attığı golle skora denge geldi.

İlk yarı sona erdi.

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan,Melih, Muammer, Rroca, Emir Kaan, Ethemi, İbrahim

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Petretta, Tırpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita



