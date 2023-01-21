Süper Lig 'de topladığı 15 puanla 18. sırada yer alan İstanbulspor, hücum hattını güçlendirdi. Sarı Siyahlılar, Sparta Rotterdam'dan 24 yaşındaki sağ kanat Jason Lokilo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Hollanda Erediviese Ligi’nin Sparta Rotterdam takımından 𝗝𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗟𝗼𝗸𝗶𝗹𝗼 ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sezonun ilk yarısında Sparta Rotterdam formasıyla 8 maça çıkan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat, 1 asistle skor katkısı verdi.