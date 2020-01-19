İstanbulspor ile Erzurumspor yenişemedi

TFF 1. Lig’in 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor, taraftarı önünde BB Erzurumspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla BB Erzurumspor 31 puan olurken İstanbulspor ise 20 puana yükseldi.





Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Obertan uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Alperen topu son anda kornere gönderdi.

20. dakikada kazanılan korner atışını Emrah kullandı. Arka direğe gönderdiği topu Pote kafayla indirirken Scuk’un sert şutunda topu savunma çizgiden çıkardı.

34. dakikada Murat Uçar’ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Emrah Başsan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Alperen topu kornere gönderdi.

40. dakikada İstanbulspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde kafalardan seken top son olarak Scuk’un önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top filelere gitti. 0-1

64. dakikada Emrah Başsan’ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pote kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Alperen gole izin vermedi.

81. dakikada Emrah Başsan’ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Oltan kafayı vurdu ancak top kaleci Alperen’de kaldı.

86. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zafer ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Onur Ergün kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1





Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Soner Maraş xx, Mehmet Ali Akkor xx

İstanbulspor: Alperen xxx, Diouf xx, Nascimento xx, Ali Aytemur xx, Oğuzhan xx, Cajic xx, Onur Ergün x, Muhammed x (Berkay Görmez dk. 78 x), Uygar Mert xx (Kağan Miray dk. 57 x), Ali Dere x (Mehmet Yeşil dk. 46 xx), Zafer xx

Yedekler: Yusuf, İbrahim Yılmaz, Abdullah Aydın, Egehan, Alperen Çaylak, Emir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat Uçar xx, Aykut Demir xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit Albayrak xx, Scuk xx, İbrahim xx, Sissoko xx (Osman Çelik dk. 85 ?), Obertan xxx (Hasan Ayaroğlu dk. 58 xx), Emrah Başsan xx, Pote xx (Oltan dk. 78 xx)

Yedekler: Kayacan, Hasan Batuhan, Hamroun, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Scuk (dk. 40) (BB Erzurumspor), Onur Ergün (dk. 86) (İstanbulspor)

(BM-OK-S)





Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA) -