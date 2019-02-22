İstanbulspor-Hatayspor maç sonucu: 0 - 3

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında İstanbulspor sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada penaltıdan Temel, 26'ncı dakikada Korkisho ve 61'inci dakikada Hamza kaydetti. Konuk ekipte 71'inci dakikada Caner Hüseyin penaltı atışından yararlanamadı. İstanbulspor'da Wellington, 78'inci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 40'a yükseltirken, İstanbulspor ise 26 puanda kaldı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Mehmet Ali Akkor

İSTANBULSPOR: Alperen - Onur Ural (Dk. 68 Perovic), Etoga, Nascimento, Ali (Dk. 37 Murat), Bauque, Arif, Onur Ergün, Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 63 Eslem)

HATAYSPOR: Akın - Murat, Sadi, Yusuf, Mesut, Gökhan, Kubilay, Caner, Diallo (Dk. 85 Mirkan), Hamza (Dk. 90 Yasin), Korkisho (Dk. 76 Selim)

GOLLER: Dk 12 (P) Temel, Dk. 26 Korkisho, Dk. 61 Hamza (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Onur Ergün (İstanbulspor) -

KIRMIZI KART: Dk. 78 Wellington (İstanbulspor)