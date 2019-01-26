İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep 2-2 berabere kaldı.
İstanbulspor: 2 - Gazişehir Gaziantep: 2
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin Altay
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Wellington, Etoga, Abdullah Balikuv (Dk. 61 Cajic), Bauque, Eslem Öztürk (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Onur Ergün, Murat Duruer, Perovic (Dk. 73 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Kubilay Aktaş, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan (Dk. 91 Rıdvan Şimşek), Bjarnason, Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 84 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Chabbi
Goller: Dk. 6 Bauque, Dk. 90 3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor), Dk. 12 Chabbi, Dk. 53 Bjarnason (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 27 Bjarnason, Dk. 75 Oğuz Ceylan, Dk. 80 Gökhan Alsan, Dk. 83 Uğur Arslan Kuru, Dk. 90 Mücahit Albayrak, 90 3 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep), Dk. 44 Abdullah Balikuv, Dk. 90 3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)