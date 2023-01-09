İstanbulspor - Gaziantep FK maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 18. hafta maçında İstanbulspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyorlar. Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alıp, topladığı 11 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, son oynadığı Adana Demirspor maçından 6-0 mağlup ayrılarak ligin en fazla gol yiyen takımı konumuna geçti. Bu sezon 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgiyle 18 puan toplayan ve 12. sırada bulunan Gaziantep FK ise son maçında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-Siyahlılar, 90+7. dakikada bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Valon Ethemi'nin pasında topla buluşan Jetmir Topalli, sol kanattan ceza sahası içine topu gönderirken arka direkte bomboş pozisyonda olan İbrahim Yılmaz ve Emir Kaan Gültekin topa hamle yapmalarına rağmen yetişemediler ve ev sahibi ekip, önemli bir şansı değerlendiremedi.

15. dakikada kalabalık gelen Gaziantep FK'da Stelios Kitsiou'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci David Jensen'de kaldı.

22. dakikada Stelios Kitsiou'nun sağ kanattan ortasında Marko Jevtovic'in kafa vuruşu auta gitti.

25. dakikada Gaziantep FK'da Angelo Sagal'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topa bomboş pozisyonda Alexander Merkel'in vuruşu savunmanın çizgi üzerindeki müdahalesi ile kornere gitti.

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İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Şeker'in yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve İlker Takpak yapıyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar Fanatik.com.tr'de...

İstanbulspor - Gaziantep FK ilk 11'ler

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Jetmi Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Michael Olongo, Ali Yaşar, Kağan Bağış, Adi Mehmeric, Aldin Cajic, Vefa Temel, Yusuf Özer, Raymond Frimpong Owusu

Gaziantep FK: Güney Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp, Alexander Merkel, Angelo Sagal, Valmir Veliu, Joao Figueiredo

Yedekler: Mustafa Bozan, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Matej Hanousek, Mirza Cihan, Onurhan Babuscu, Luka Stankovski, Mustafa Eskihellaç

Ev sahibinde Eduart Rroca sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Konuk ekipte ise Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı bulunurken Alexandru Maxim ile Lazar Markovic de sarı kart cezalısı.

Süper Lig'de ilk kez karşılaşıyorlar

İki ekip bugüne kadar 10 resmi maçta karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların tamamı Spor Toto 1. Lig'de oynandı.

Geride kalan 10 maçta İstanbulspor 5, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. 3 karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

İstanbulspor ligde oynadığı son 9 maçta 8 yenilgi ve 1 galibiyet alırken, Gaziantep FK de 6 maçtır kazanamıyor.