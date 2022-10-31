Süper Lig 'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe , sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılarak puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlilerin golleri Batshuayi (3), İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'dan geldi. Konuk ekibin 2 golünü de Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli kaydetti.

BATSHUAYI TOPU ALINCA SİNİRLENDİ

Fenerbahçe 17. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına göndermek istediği ortaya İstanbulspor savunmasından Ali Yaşar'ın eliyle müdahalesi sonrasında penaltı kazandı.

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Topun başına Michy Batshuayi geldi ancak kulübede teknik direktör Jorge Jesus, Joao Pedro'nun penaltıyı kullanmasını istedi. Topu Belçikalı golcünün alması sonrasında sinirlenen ve penaltı atışı sırasında tedirgin olduğu ekranlara yansıyan Portekizli çalıştırıcının özel olarak bir taktik geliştirdiği ortaya çıktı.





PENALTI TAKTİĞİ GELİŞTİRMİŞ

Batshuayi'nin penaltı atışı sırasında sol köşeden Alioski, sağ köşede de Ferdi'nin bulunması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum Jesus'un penaltı atışları kaçsa bile bunu tamamlamak adına bir taktik geliştirdiğini gözler önüne serdi.





Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır..

SARI LACİVERTLİLER 10 PENALTININ 3'ÜNÜ KAÇIRDI

Sarı lacivertliler, 2022-2023 sezonunda toplamda 10 penaltı kazandı. Bunların 7'sini Enner Valencia kullandı ve 5'ini gole çevirirken 2'sinden faydalanamadı. Batshuayi ise 2 penaltı atışını da gole çevirdi. Joao Pedro bu süre zarfında sadece 1 penaltı atışı kullandı ve bunu da gole çeviremedi.

JESUS PENALTICILARI AÇIKLAMIŞTI

Jorge Jesus, 13 Ekim'de oynanan AEK Larnaca karşılaşması sonrasında penaltı atışlarıyla ilgili şu şekilde açıklama yapmıştı:





"Penaltı atıcısına ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyor. Bizim takımda 4 tane penaltı atan oyuncu var; Joao Pedro, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi. Onlar kendi aralarında kimin birinci olduğunu çok iyi biliyorlar."



