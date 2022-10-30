Süper Lig'de son 3 maçını da kazanan ve Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinde unutulmaz bir geri dönüşe imzasını atan Fenerbahçe , İstanbulspor deplasmanında... Jorge Jesus'un ekibi, ligde ilk kez 4'te 4 yapıp, liderliğini korumayı amaçlıyor. 3 maçtır kaybederek ateş hattına gerileyen İstanbulspor ise yeni hocası Fatih Tekke yönetiminde çıkacağı ilk maçta sürpriz peşinde olacak.

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İstanbulspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Mehremic, Mehmet, Okan, Oğuzhan, Ethemi, Muammer, Melih, Jetmir, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Crespo, Arao, Zajc, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Jesus'un rotasyon planı

Fenerbahçe'de, İstanbulspor karşılaşması öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'inde artık klasik haline gelen rotasyon planını bir kez daha uygulaması bekleniyor. Kanarya'da sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, GustavoHenrique ve Diego Rossi, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede görev yapamayacaklar.

İsmail ve King dönüyor

Sakatlık sürecini atlatan ve önceki gün Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara başlayan İsmail Yüksek ile Joshua King'in takımda yer almaları bekleniyor.

Miha Zajc ve Emre Mor ilk 11'e

3-0'dan 3-3 berabere biten Rennes karşılaşmasında oyuna sonradan giren Miha Zajc ve Emre Mor'un ilk 11'de olacakları tahmin ediliyor. Frikikten ikinci golü atan Zajc ile beraberliği getiren son golü Fransız ekibinin ağlarına yollayan Emre'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Alioski de İstanbulspor karşısında formaya yakın isimler olarak gösteriliyor.

Bir gün arayla ikinci maç…

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, en yoğun hafta sonlarından birini yaşıyor. Önceki gün yani Cuma günü, Fatih Karagümrük- Galatasaray karşılaşmasına ev sahipliği yapan Olimpiyat'ta, bir günlük aranın ardından bu akşam da İstanbulspor-Fenerbahçe karşılaşması oynanacak. 76 bin kişilik statta Fenerbahçeli taraftarların da takımlarına coşkulu bir kalabalıkla destek verecekleri öğrenildi.

Gözler Enner Valencia'da

Bu sezon Kanarya'nın hücumdaki en iyi oyuncularının başında Enner Valencia geliyor. Valencia, Süper Lig'de şu ana kadar 9 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 'Gol Krallığı' listesinde zirvede yer alıyor. Hafta içi Kadıköy'de oynanan Rennes maçında 3-0'dan 3-3 biten mücadelede takımını ateşleyen müthiş geri dönüşte ilk gole imzasını atan 32 yaşındaki forvet, ligde son iki maçta (Ankaragücü ve Başakşehir) ağları sallayamadı. Ekvadorlu yıldız, Olimpiyat'taki İstanbulspor mücadelesinde bu kulvardaki kısa süreli gol orucunu sonlandırmayı amaçlıyor.

Fatih Tekke'nin ilk sınavı olacak

Bu sezon Süper Lig'e çıkan Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibi İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ileyollar ayrılmıştı. Korkmaz'ın yerine, takımı daha önce çalıştıran Fatih Tekke göreve getirildi. Tekke, ilk sınavını Kanarya karşısında verecek.

İstanbulspor 3 puana hasret

Süper Lig'de son 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor, 8 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Sarı Siyahlılar, Olimpiyat'ta tarihinde en fazla mağlup olduğu (34) Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. İç sahada son 4 lig sınavını da kazanamayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, ilk kez evinde üst üste 5 maçı galibiyetsiz kapatma tehlikesiyle karşı karşıya!

Arda Güler siftah peşinde

Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler, İstanbulspor ile oynayacak Süper Lig karşılaşması öncesi ilk 11'de oynamanın hayalini kuruyor. Bu sezon sadece Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-1 (d) sona eren Slovacko ve B Grubu'nda 2-1 (d) kazanılan AEK Larnaca karşılaşmalarında 11'de oynama şansı yakalayan Arda, henüz Süper Lig'de bu heyecanı yaşayamadı. Ligde şu ana kadar toplamda 4 mücadelede 33 dakika sahada kalan ve 6-0 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 2 gol birden atan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak 3-3 biten Kadıköy'deki Rennes maçında son 13 dakikada forma şansı bulmuştu.