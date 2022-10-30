Süper Lig 'de son 3 maçını da kazanan ve Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinde unutulmaz bir geri dönüşe imzasını atan Fenerbahçe , İstanbulspor deplasmanında... Jorge Jesus'un ekibi, ligde ilk kez 4'te 4 yapıp, liderliğini korumayı amaçlıyor. 3 maçtır kaybederek ateş hattına gerileyen İstanbulspor ise yeni hocası Fatih Tekke yönetiminde çıkacağı ilk maçta sürpriz peşinde olacak.

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İstanbulspor-Fenerbahçe ilk 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan, Muammer, Melih, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Joao Pedro, Batshuayi

Jesus'un rotasyon planı

Fenerbahçe'de, İstanbulspor karşılaşması öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'inde artık klasik haline gelen rotasyon planını bir kez daha uyguluyor. Kanarya'da sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, GustavoHenrique ve Diego Rossi, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede görev yapamayacaklar.

Miha Zajc ve Emre Mor ilk 11'e

3-0'dan 3-3 berabere biten Rennes karşılaşmasında oyuna sonradan giren Miha Zajc ve Emre Mor, ilk 11'de sahada. Frikikten ikinci golü atan Zajc ile beraberliği getiren son golü Fransız ekibinin ağlarına yollayan Emre'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Alioski de İstanbulspor karşısında 11'de sahaya çıkıyor.