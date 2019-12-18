Fenerbahçe, Sivas deplasmanındaki 3-1’lik yenilgiyle ağır yara aldı. Bu mağlubiyet tüm takımda moralleri bozdu. Hafta sonunda Beşiktaş ile çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kanarya, öncesinde kupada moral arayacak. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında, 1. Lig ekibi İstanbulspor’u Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Miha Zajc’ın golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Ersun Yanal’ın öğrencileri, bu akşam rakibiyle rövanş maçına çıkacak.

Tur yolunda büyük adım atan Fenerbahçe’de yine genç ve yedek ağırlıklı bir kadronun mücadele etmesi bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesi rövanşta da kazanarak biraz olsun moral bulmanın peşinde.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

İstanbulspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Alperen, Muhsin, Ali, Mehmet, Duhan, Cajic, Okan, Enes, İbrahim, Berkay, Allahyar

Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Tolga, Jailson, Tolgay, Alper, Ferdi, Muhammed, Mevlüt

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan’la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Nasıl tur atlarlar?

Fenerbahçe, 3 farklı mağlubiyetlerde; gol ataracak alacağı 4 farklı yenilgilerde bile turu geçecek. İstanbulspor 4-0 kazanırsa maç uzayacak. Sarı- Siyahlılar’ın üst tura çıkabilmesi için güçlü rakibini en faz 5 farklı skorla yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, 4. eleme turunda başladığı Ziraat Türkiye Kupası'dan Tarsus İdman Yurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atladı. İstanbulspor ise, 3. turda Pazarspor’u, 4. turda da Tepecikspor’u saf dışı bıraktı.