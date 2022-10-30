İstanbulspor-Fenerbahçe maçı (CANLI)

Süper Lig 'de son 3 maçını da kazanan ve Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinde unutulmaz bir geri dönüşe imzasını atan Fenerbahçe , İstanbulspor deplasmanında... Jorge Jesus'un ekibi, ligde ilk kez 4'te 4 yapıp, liderliğini korumayı amaçlıyor. 3 maçtır kaybederek ateş hattına gerileyen İstanbulspor ise yeni hocası Fatih Tekke yönetiminde çıkacağı ilk maçta sürpriz peşinde. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

İLK YARI OYNANIYOR (İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE: 1-2)

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Batshuayi'den aldığı pas sonrası rakip kaleye çok çabuk dönen Emre Mor'un ceza sahası dışından attığı şutta top auta çıktı.

5' Topalli'nin indirdiği topa kaleye yakın mesafede düzgün bir kafa vuruşu yapan İbrahim Yılmaz, ağları sarsmayı başardı ancak pozisyonun sona ermesiyle yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti.

8' Hızlı hücumda İstanbulspor savunmasından sıyrılan Emre Mor, boş durumdaki Batshuayi'ye pasını aktardı. Araya giren savunma, tehlikeyi uzaklaştırdı.

9' Arao'nun uzun pasına hareketlenen Batshuayi, sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Yerden sert gelen ortaya hiçbir Fenerbahçeli oyuncu dokunamadı.

GOL | 18' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Ali Yaşar'ın elle yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

24' Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasında şık çalımlarla kendisine şut açısı bulan Batshuayi'nin sol çaprızdan yaptığı vuruşta Ali Yaşar çizgiden çıkardı. Devam eden pozisyonda Zajc'ın vuruşunda top auta çıktı.

30' Sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, ortasını yaptı. Gelişine sert vurmak isteyen Topalli topu ayağına oturtamadı.

GOL | 36' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından attığı top ağlarla buluştu. 0-2

42' Batshuayi'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'na İstanbulspor savunması şut şansı tanımadı.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İstanbulspor-Fenerbahçe ilk 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan, Muammer, Melih, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Joao Pedro, Batshuayi