Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında İstanbulspor, 30 Ekim Pazar günü 20.00’de evinde Fenerbahçe ’yi ağırlayacak.

İlk olarak Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacağı açıklanan müsabaka daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığı ifade edildi.

İstanbulspor da konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada "İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

İstanbulspor'da yeniden Fatih Tekke dönemi

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ın yerine takımın başına eski teknik direktörleri Fatih Tekke'yi getirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada "FATİH'in geldi İstanbul!" ifadeleri yer aldı.