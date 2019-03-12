İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.

12 Mart 2019, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.

İstanbulspor, Haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. (beIN SPORTS)

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