İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.
İstanbulspor, Haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. (beIN SPORTS)
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İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.
İstanbulspor, Haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. (beIN SPORTS)
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