İstanbulspor - Eskişehirspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor’u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

02 Nisan 2019, Salı 21:10
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İstanbulspor - Eskişehirspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor konuk ettiği Eskişehirspor’u 2-1 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek (Dk. 37 Cajic), Ali Dere (Dk. 68 İbrahim Halil Çolak), İbrahim Yılmaz

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Sekidika, Issah, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Sissoko), Emre Güral, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Milinkovic), Mehmet Özcan

Goller: Dk. 20 Uygar Mert Zeybek, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 77 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Issah (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 69 Milinkovic (Eskişehirspor) Dk.45 Wellington, Dk. 47 Cajic, Dk. 78 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 85 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor)

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