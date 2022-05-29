Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında evinde 4-2 yenildiği İstanbulspor’a yarı final ikinci maçında konuk olacak. Muzaffer Bilazer yönetimindeki Dadaşlar, zoru başarıp finale çıkmak için oynayacak. Geçen sezon Süper Lig hayalini yarı finalde kaçıran Boğalar da bu kez son derece iddialı. Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başarılı bir sezon geçiren İstanbulspor ilk raunttaki futboluyla da büyük alkış toplamıştı. Evinde avantajla sahaya çıkacak olan Sarı-Siyahlılar, turu geçmekten başka bir şey düşünmüyor.

İstanbulspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak İstanbulspor - Erzurumspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

İstanbulspor - Erzurumspor muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Ologo, Duhan, Melih, Ferhat, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahim

Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa, Aykut, Mücahid, Hasek, Gökhan, Emircan, Novikovas, Eren, Olanare

Nasıl tur atlarlar?

İstanbulspor beraberlik ve tek farklı yenilgilerde dahi turu geçen taraf olacak. İki farklı kaybederse maç uzayacak. Erzurumspor’un finale yükselmesi için ise 3 farkı bulması gerekiyor.

İstanbulspor’da tek eksik

Bu sezon orta sahada İstanbulspor’un en önemli isimlerinden biri olan Eslem Öztürk, yarı final öncesi çapraz bağ şoku yaşamıştı. İlk maçtaki gibi SarıSiyahlılar’ın tek eksiği yine Eslem olacak.

Erzurumspor tam kadro

Mavi-Beyazlılar’da Play-Off yarı finalrövanşı öncesinde eksik yok. Hafif ağrıları bulunan forvet Eren Tozlu’nun yapılan tetkiklerinde oynamasında herhangi bir engel olmadığı ifade edildi.