Süper Lig 'in yeni ekiplerinden İstanbulspor transferin son gününde sürpriz bir transfere imza attı. İstanbul'un köklü kulüplerinden biri olan İstanbulspor, Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen 23 yaşındaki İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stoke City’den 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığımız Demeaco Duhaney, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imzasını attı." ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde toplam 97 maça çıkan genç futbolcu 5 gol, 8 asistlik performansa imza attı.

Manchester City alt yapısında yetişen futbolcu, Huddersfield alt yapısına geçiş yaptıktan sonra bir süre A takımda da forma giydi. 2021 yazında da Stoke City'ye transfer olan Demeaco Duhaney'in 2023 yılına kadar İngiliz kulübüyle sözleşmesi bulunuyordu.











