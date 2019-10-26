İstanbulspor - Bursaspor maç sonucu: 1-2

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Aykut Akgün ve 50. dakikada Recep Aydın kaydederken, İstanbul takımının tek golü 90+3. dakikada Berkay Görmez'den geldi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor evinde 4 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da Balıkesirspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise 3 Kasım Pazar günü 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 62 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 55 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Shehu, Aykut Akgün, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin (Dk. 67 Cüneyt Köz), Emirhan Aydoğan (Dk. 54 Atanasov), Recep Aydın (Dk. 90 4 Sedat Dursun), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 39 Aykut Akgün, Dk. 50 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 90 3 Berkay Görmez (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 40 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Emirhan Aydoğan, Dk. 52 Recep Aydın, Dk. 63 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 47 Patrick Etoga, Dk. 60 Eslem Öztürk (İstanbulspor)