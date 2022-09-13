Süper Lig 'de dün oynanan karşılaşmada Beşiktaş , sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuş, Teknik Direktör Valerien Ismael kırmızı kart görmüştü.

İstanbulspor maçında yok

Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Fransız teknik direktör, karta alkışla karşılık verince Halil Umut Meler, ikinci sarıyı gösterip genç hocayı tribüne gönderdi. 7. haftada oynanacak olan İstanbulspor maçında takımının başında olamayacak olan Ismael, bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında da temsilcinin raporuna göre olmayabilir.

İstanbulspor maçı Olimpiyat'ta

Beinsports'un haberine göre İstanbulspor-Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmayı 22559 kapasiteli doğu tribününden takip edebilecek.