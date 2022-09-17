Sezona 3 yenilgiyle başlayan İstanbulspor, son 2 maçından 4 puan çıkarıp kendine geldi. Spor Toto 1. Lig'deyken as kaleci olarak görev yapan Alperen Uysal'ı Antalyaspor'a kaptırmışlardı; genç stoper Emrecan Uzunhan'ı da bu hafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecekleri Beşiktaş 'a sattılar. TD Osman Zeki Korkmaz eldivenleri Danimarkalı David Jensen'e emanet etti; diğer bölgelerde geçen sezondan kalan isimleri kullanıyor. Sağ bekte Oğuzhan Berber, sol bekte Ali Yaşar, sol stoperde Duhan Aksu oynuyor. Bir kanatta Jetmir Topalli, diğerinde Valon Ethemi, en ileride İbrahim Yılmaz görev yapıyor.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI

İlk 5 haftayı yenilgisiz geçip 13 puan toplayan Beşiktaş ise, geçen hafta Başakşehir'e 1-0 kaybetmişti. Transferin son günü Adana Demirspor'dan kadroya katılan Tayyip Talha Sanuç'u Romain Saiss ile birlikte savunmada izleyeceğiz. Cezası sona eren Josef de Souza da "Gedson Fernandes & Salih Uçan" ile orta alanda forma giyecek. TD Valerien Ismael'in Wout Weghorst ve Jackson Muleka'dan vazgeçmesi beklenmiyor. Nathan Redmond'a yer açmak için Kevin N'Koudou kulübeye çekilebilir... Dele Alli, Rachid Ghezzal, Welinton ve Atiba Hutchinson hastalık/sakatlık nedeniyle kadroda olmayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İstanbulspor'un bu sezon oynadığı 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 10 gol)

- Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maç da "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (2 maç - 11 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %70'lik kesim siyah-beyazlı ekipten galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.