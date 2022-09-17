Süper Lig 'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor sahasında zirve yarışı veren Beşiktaş 'ı konuk edecek. Mütevazi kadrosuna rağmen 4 puan toplayan İstanbulspor zorlu Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar arayacak. Zirve mücadelesi veren ve ilk yenilgisini geçen hafta Başakşehir karşısında alan Beşiktaş ise deplasmanda kazanarak o mağlubiyeti unutmak istiyor.

İstanbulspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olarak açıklandı.

İstanbulspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet, Oğuzhan, Okan, Ali, Muammer, Melih, İbrahim, Kristal Abazaj, Jetmir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Josef, Salih, Gedson, N’Koudou, Weghorst

Beşiktaş'ta Josef dönüyor

Ankaragücü deplasmanında yaşanan saha olaylarının ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef De Souza, İstanbulspor maçında sahalara dönüyor.

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael yerine İstanbulspor maçında kulübede Adam David Murray görev yapacak.

Beşiktaş ev sahibi gibi

Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında bugün deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. 76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 22 bin bilet ayrılmıştı. Dün itibarıyla Siyah-Beyazlı futbolseverler, yaklaşık 5 bin bileti tüketirken, maç saatine kadar bu sayının 10 bini bulması ve Beşiktaş’ın maça iç saha atmosferiyle çıkması bekleniyor.