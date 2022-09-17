İstanbulspor - Beşiktaş maçı (CANLI)

Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbulspor deplasmanında. Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'e 1-0 kaybederek namağlup unvanı sona eren ve 13 puanla 4. sırada bulunan Kartal, zorlu deplasmanda telafi peşinde. Üst üste 3 mağlubiyetin ardından son 2 maçından 4 puan çıkaran İstanbulspor ise zorlu maçtan 3 puan çıkarıp serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil üstleniyor. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan.

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael yerine İstanbulspor maçında kulübede Adam David Murray görev yapıyor. Ankaragücü deplasmanında yaşanan saha olaylarının ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.

Maçtan dakikalar

GOL | Beşiktaş 8. dakikada Nkoudou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

12' Masuaku'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes kontrolü sağlayamadı ve top doğrudan kaleci Jensen'e gitti.

19' Topalli'nin ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

GOL | 26' İstanbulspor, beraberliği yakaladı. Emir Kaan'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye yolladığı şutta Ersin'den geçen top direkten filelerle buluştu.

30' Beşiktaş'ta Josef, Melih'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

İstanbulspor - Beşiktaş ilk 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, İbrahim Yılmaz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst