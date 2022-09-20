Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, izinde olsalar dahi futbolcularını yakından takip etmeye devam ediyor.

İstanbulspor’un forveti İbrahim Yılmaz’ın ATV turu yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, futbolcusunun esprili bir şekilde, Fatih Karagümrük maçı öncesi kendisine dikkat etmesini isteyerek, "İbo düşersin dikkat et." yorumunu yaptı.

İbrahim Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

Önce Galatasaray ardından Karagümrük

İstanbulspor, Milli arada Galatasaray ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek, sonrasında ise Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atalay Özçelikli



