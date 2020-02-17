İstanbulspor, Balıkesirspor’u dağıttı: 0-5

TFF 1. Lig’in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 5-0 yendi.

17 Şubat 2020, Pazartesi 00:02 Son Güncelleme:
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İstanbulspor, Balıkesirspor’u dağıttı: 0-5

TFF 1. Lig’in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 5-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ), Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk. 80 Okan Kaplan ), Rahmi Anıl Başaran

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 73 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 67 Muhammed Enes Durmuş), Cajic, Diouf (Dk. 78 İbrahim Yılmaz), Melih Kabasakal

Goller: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 45 Diouf, Dk. 54 Issah, Dk. 62 Cajic, Dk. 89 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: Dk. 54 Cenk Güvenç

Sarı Kartlar: Dk. 10 Aly Malle, Dk. 14 Abdülkadir Kayalı, Dk. 52 Yusuf Şimşek (Teknik direktör), Dk. 54 Vukovic, Dk. 64 Berat Aydoğdu, Dk. 83 Okan Kaplan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 12 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

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