İstanbulspor - Balıkesirspor maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig’in 5. haftasındaki karşılaşmada İstanbulspor ile Balıkesirspor 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Furkan’ın ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen’den sekti. Seken topu kale önünde bulan Rahmi Anıl’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Otoo’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Halil İbrahim Çolak’ın sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

42. dakikada sol taraftan Tuncer Duhan’ın içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Cajic’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

59. dakikada Ali Dere’nin sol taraftan ceza sahası içine girerek yerden yaptığı ortada kale önünde Cajic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

80. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Eslem’in içeri çevirdiği topu arka direkte Cajic kontrol etti. Cajic’in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökmen Baltacı xx, Gökmen Ürün xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Ali Aytemur xx, Eslem Öztürk xx, Etoga xx, Duhan Aksu xx, Muhsin Yıldırım xx (Papa dk. 74 x), Cajic xxx, İbrahim Yılmaz xx, Onur Ergün xx, Muhammed Demirci xx (Ali Dere dk. 54 x), Muhammed Enes Durmuş xx (Kağan Miray Bağış dk. 77 x)

Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Berber, Muhammet Şahin, Wellington, Berkay Görmez, Oğuzhan Akgün, Yunus Emre Yalçın

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan Alkan xx, Glumac xx, Oğuzhan Çapar xx, Doğa İşeri xx, Mrsic xx, Kethevoama xx (Aly Malle dk. 64 x), Furkan Çil xxx, Halil Çolak xx (Serdar Güncü dk. 64 x), Otoo xx, Rahmi Anıl Başaran xxx (Emir Dede dk. 70 x)

Yedekler: Atilla Özmen, Abdulkadir Kayalı, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Kaan Kayalı, Emirhan Çakır

Teknik Direktör: Mustafa Göksu

Goller: Rahmi Anıl Başaran (dk. 5), Halil İbrahim Çolak (dk. 26) (Balıkesirspor), Cajic (dk. 59 ve 80) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mrsic, Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Ali Aytemur (İstanbulspor)