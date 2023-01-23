İstanbulspor ateşten kurtulamıyor

Süper Lig 'de oynadığı son 4 maçta7 puan toplayan İstanbulspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından puan ve puanlar almak istiyordu. Ancak İstanbul ekibi, sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. 19 maçta 15 puan toplayan İstanbulspor, sondan birinci olarak 18. sırada yer aldı. Boğalar, gelecek hafta ise son dönemde istediği sonuçları elde edemeyen Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.