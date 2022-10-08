İstanbulspor ile Ankaragücü, Süper Lig 'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Son 4 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, 8 puanla 13. sırada. Beşiktaş beraberliğinin ardından Karagümrük'ü deplasmanda devirmeyi başaran İstanbulspor, evinde kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Ankaragücü, 4 puanla 16. basamakta yer alıyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Başkent ekibi, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp ateş hattından uzaklaşmayı ve moral depolamayı hedefliyor.

İstanbulspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak İstanbulspor-Ankaragücü maçını Yasin Kol yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İstanbulspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Mehremic, Melih, Rroca, Ali, Oğuzhan, Ethemi, Topalli, Guri

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Mujakic, Radakovic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe