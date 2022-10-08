İstanbulspor-Ankaragücü (CANLI)

İstanbulspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşıyor. Son 4 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, 8 puanla 13. sırada. Beşiktaş beraberliğinin ardından Karagümrük'ü deplasmanda devirmeyi başaran İstanbulspor, evinde kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Ankaragücü, 4 puanla 16. basamakta yer alıyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Başkent ekibi, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp ateş hattından uzaklaşmayı ve moral depolamayı hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 16. dakikada Ankaragücü deplasmanda Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Taylan Antalyalı orta alanda topu aldı ceza sahasına girmeden savunmanın arasından Emre Kılınç'a pasını gönderdi. Emre, topu kalecinin sağından köşeye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golü hazırlayan ikilinin Galatasaray 'dan kiralık olarak isimler olması dikkat çekti.

⏱ 38. dakikada Ankaragücü ikinci gole çok yaklaştı. Ali Sowe sağ kanattan topla birlikte ilerledi, sıfıra inmeden ceza sahası dışındaki Emre Kılınç'a pasını gönderdi. İlk golün sahibi Emre, rakibini çalımlamak istedi ancak İstanbulspor savunması izin vermedi. Emre Kılınç mücadeleyi bırakmadı ve topa dokunarak Ali Sowe'a pasını gönderdi. Gambiyalı futbolcu rakibinden sıyrılıp müsait pozisyonda şutunu attı ancak İstanbulspor kalecisi David Jensen gole izin vermedi.

⚽ GOL | 55. dakikada İstanbulspor, Ethemi'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sol kanattan İbrahim Yılmaz'ın yerden altı pasa gönderdiği ortaya kaleci Gökhan Akkan çıkıp topu almak istedi. Ancak Oğuz Ceylan'ın ayağına çarpan top havalandı ve arka direğe doğru yükseldi. Orada Ethemi rakibinin üstünde yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

İstanbulspor-Ankaragücü maçı 11'leri:

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Duhan, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe

İstanbulspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan İstanbulspor-Ankaragücü maçını Yasin Kol yönetiyor. Bugün saat 14.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...