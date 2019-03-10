İstanbulspor-Altınordu maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1. Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında Altınordu'ya 1 - 0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren tek golü 26'ncı dakikada Anıl Koç kaydetti.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Dk. 70 Perovic), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 81 Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Anıl Koç, Sefa Yılmaz
GOL: Dk. 26 Anıl Koç (Altınordu)
KIRMIZI KART: Dk. 38 Yusuf Acer (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 71 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)