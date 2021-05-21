TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler, ikinci maçlar sonrası netleşecek. Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor bu kez rakibiyle kendi sahasında karşılaşacak. Altay yakaladığı 3-2'lik avantajı kullanarak adını finale yazdırmak istiyor. İstanbulspor ise rakibi karşısında iki farklı galibiyet arayacak.

İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.