İstanbulspor - Altay maçı (CANLI)

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler, ikinci maçlar sonrası netleşiyor. Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor bu kez rakibiyle kendi sahasında karşılaşıyor. Altay yakaladığı 3-2'lik avantajı kullanarak adını finale yazdırmak istiyor. İstanbulspor ise rakibi karşısında iki farklı galibiyet arayacak.

İstanbulspor-Altay maçı ilk 11'ler:

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Melih, Onur, Levent, Uygar Mert, İbrahim, Abazaj, Ethemi.

Altay: Cihan, Tolga, Murat, İbrahim, Mehmet Erdem, Poko, Kappel, Regatin, Scuk, Erhan, Paixao.

İstanbulspor - Altay maçı hangi kanalda?

İstanbulspor - Altay maçı saat 18.00'de başladı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanıyor. TRTSPOR'dan canlı yayınlanan müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.