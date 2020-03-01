İstanbulspor-Adanaspor maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, Adanaspor’u konuk etti. Son dönemde kötü günler geçiren Adanaspor, İstanbulspor deplasmanından da çıkamadı, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. 30’da ceza sahası dışından Eslem’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur’un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan’a çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı. Toros Kaplanları, 17. sırada, ateş hattındaki yerini korudu. Ev sahibi ekip ise puanını 31 yaptı ve 12. sıraya yerleşti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Cajic (Dk. 29 Kağan Miray Bağış), Issah (Dk. 75 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 61 Diouf)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver (Dk. 67 Evren Korkmaz), Diop (Dk. 87 Samican Keskin), Ahmet Dereli, Bagayoko, Hakan Barış (Dk. 81 Mbilla), Roni, Eze

Gol: Dk. 30 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Canberk Dilaver, Dk. 62 Diop (Adanaspor), Dk. 90 5 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)