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İstanbulspor - Adana Demirspor maç sonucu: 3 - 1

TFF 1.Lig'de 9'uncu hafta erteleme maçında İstanbulspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Son 4 maçı kaybetmeyen İstanbulspor böylece puanını 28 yaptı ve rakibini yakaladı

30 Aralık 2020, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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İstanbulspor - Adana Demirspor maç sonucu: 3 - 1

TFF 1.Lig'de 9.haftaya ait erteleme maçında İstanbulspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Melih Kabasakal (Dk. 81 Mehmet Yeşil), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 72 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 38 Abazaj), Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Diouf)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas - Tarık Çamdal, Chedjou, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Traore, Yunus Akgün (Dk. 48 Semih Güler), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Dibba), Mehmet Akyüz (Dk. 60 Sinan Kurt)

GOLLER: Dk. 36 Uygar Mert Zeybek, Dk. 81 Ali Yaşar, Dk. 90+6 (P) Onur Ergün (İstanbulspor) - Dk. 14 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 46 Chedjou (Adana Demirspor)

SARI KART: Emircan Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'de 9'uncu hafta erteleme maçında İstanbulspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

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