İstanbulspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2 - 0

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

10 Şubat 2019, Pazar 18:19
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İstanbulspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2 - 0

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada İbrahim Yılmaz ve 87'nci dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti. 

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote

GOLLER: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim Sönmez, Cajic, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Vedat Bora, Kaan Kanak, Mitrovic, Traore (Adana Demirspor)

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