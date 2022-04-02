İstanbulspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

6. dakikada sağ taraftan Ali Yaşar’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in kafa vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.
70. dakikada ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Valon Ethemi'nin sol ayakla vuruşunu kaleci Ramazan kontrol etti.
80. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Valon Ethemi'nin yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
84. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu önünde bulan Gökhan Gül'ün şutunu kaleci Alperen oyun alanına çeldi.
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sallaich'in içeri çevirdiği pasta İlker'in şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
İHA