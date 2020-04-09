İstanbullular 'evde kal' çağrısına uydu

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstanbul'un uğrak mekanlarında sessizlik hakim oldu.

Birçok iş yerinin alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılması, şehre giriş çıkışların durdurulması ve 20 yaşından küçük, 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kentte insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Hava güneşli ve sıcak olmasına rağmen park, sahil ve meydanlar başta olmak üzere vatandaşların vakit geçirmeyi tercih ettiği bölgeler boş kaldı. Salgın sebebiyle vatandaşların büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ettiği, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insan olduğu görüldü.

Kalabalıkların olmadığı kent meydanları ve sahil şeritleri kedi, köpek ve güvercinlerin oyun olanına dönüştü.

Polis ve belediye görevlileri, kentin birçok noktasında önlem alarak görev alanları kapsamında çalışma yaptı.

Sahillerde sessizlik hakim

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar, Salacak, Kadıköy ve Beykoz sahillerinde bugün sessizlik hakimdi. Vatandaşların çoğunlukla "evde kal" uyarısına riayet ettiği görüldü. Sahiller sessizliğe bürünürken, Çekmeköy Meydanı'nın da boş kaldığı gözlendi.

Avrupa yakasında Yenikapı sahil, Cankurtaran sahil ve tarihi yarımadanın tenhalığı dikkati çekerken normal zamanlarda günün her saati yoğun olan Sultanahmet Meydanı'nda sakinlik hakimdi. Bu bölgedeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olduğu gözlemlenirken, belediye ekiplerinin de meydanda temizlik yaptığı görüldü.

Aksaray ve Beyazıt'ta ise az sayıda da olsa bazı vatandaşlar maske takarak dışarı çıktı.