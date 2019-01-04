İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm bu akşam var mı?

İstanbullu Gelin 69.bölüm ne zaman yayınlanacak? Ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin son bölümde yaşanan gelişmeler ile izleyenleri ekranlara kilitlemeye başarmıştı.Dizinin sevenleri tarafından 69.bölüm fragmanı araştırılıyor.Galip ile Esma geç kavuştu ancak erken ayrılık kapılarını çaldı.Boran ailesi konaktan ayrılırken annelerinin hastalığı karşısında ne yapacakları merak konusu olmuş durumda.Peki İstanbullu Gelin 69.bölüm ne zaman yayınlanacak? İstanbullu Gelin bu hafta yok mu? 4 ocak Star TV yayın akışı! Neden yok? Merak edilen detaylar haberimizde...

İstanbullu Gelin 69.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi 68. son bölümüyle 28 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi.Ocak ayında ekrana üç hafta ara veren İstanbullu Gelin'in son bölümünde, Esma ve Garip Boranlar'ın konağındaki törenle evlendi. Esma, Garip'le evlenmesinin ardından ise çocuklarını şoke eden bir açıklama yaptı. Alzheimer hastası olduğunu açıklayan Esma, hastalığı nedeniyle sevdikleriyle bir arada yaşaması gerektiğini söyledi ve çocuklarının konaktan gitmemesini istedi.

İstanbullu Gelin'in merakla beklenen 69. yeni bölümü ise Ocak ayının üçüncü haftasında ekranlarda olacak. Star TV'de ise 4 Ocak Cuma akşamı 20.00'de İstanbullu Gelin'in tekrar bölümü ekrana gelecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin'in son bölümünde Boranlar'da düğün heyecanı vardı. Faruk ve Fikret, Garip ve anneleri Esma'nın konakta yaşayacak olması nedeniyle ayrı ev tutarak konaktan ayrılmaya karar verdiler. Esma ise nikahının ardından çocuklarıyla konuşarak hastalığını ilk defa açıkladı. Esma, doktorun yaşadığı yeri ve alışkanlıklarını değiştirmemesini tavsiye ettiğini bu nedenle de Garip'in burada kalmaya karar verdiğini söyledi. Esma kalan sağlıklı hayatını sevdikleriyle bir arada geçirmeyi istediğini söyleyerek, Faruk'tan konaktan ayrılmamasını istedi.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.



