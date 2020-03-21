İstanbul’daki şampiyona iptal

Salgın nedeniyle geniş önlemler aldıklarını vurgulayan Albayrak, “16-22 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, sürekli bilgi akışında olduğumuz, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından iptal edildi. İptal edildiği tarihte ülkemizde vaka yoktu fakat katılımcı ülkelerin hepsinde vaka olmasından endişeliydik. Sonrasında federasyonumuz tarafından organize edilen tüm faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar erteledik. 16 Mart itibarıyla de tüm faaliyetlerimizi askıya almış durumdayız” dedi