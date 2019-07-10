4. Uluslararası İstanbul Ragbi Turnuvası bu yıl da Kalamış Atatürk Parkı'ndaydı. Hafta sonu 25 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada kupalar sahiplerini buldu. Kıyasıya bir rakabete sahne olan turnuva da final İran ve Lübnan takımları arasında oynandı. Şampiyonluk ipini Lübnan takımı Beach Berries göğüsledi. Kazanan takımlar kupalarını Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı'nın elinden aldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Plaj Ragbi lig turnuvasında, Türkiye ve yurt dışından 300’e yakın Ragbi lig oyuncusu yer aldı. Uluslararası Plaj Ragbi Lig standartlarına uygun 5+5 dakikalık süreli iki devreli yapılan müsabakalar, sahada 5 oyuncudan oluşan takımlar tarafından oynanıyor.

Ragbi Lig Derneği, 31 Ağustos’ta U19 Avrupa Ragbi Lig şampiyonluğu eleme maçını Ukrayna’ya karşı oynayacak. Ayrıca 14 Eylül’de uluslararası Ragbi Lig müsabakasında Türkiye erkek ve kadın takımları ilk kez Yunanistan erkek ve kadın takımları ile Edirne’de karşılaşacak.

Ragbi Lig Derneği nedir?

Türkiye'de, “Ragbi Lig” sporunu desteklemek ve geliştirmek adına kurulmuş olan Ragbi Lig Derneği, 2016 Aralık ayından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (RLIF) tarafından desteklenen kuruluşumuz, gösterdiği performans sonucunda RLEF ve RLIF tarafından “Affiliate” statüsü ile birliğe kabul edilmiştir. Türkiye’de gitgide adından daha çok söz ettiren Ragbi Lig; uluslararası müsabakalarda da boy göstermektedir.