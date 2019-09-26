İstanbul’daki korkutan görüntüde gerçek ortaya çıktı!

İstanbul depreminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün çekilen fotoğrafında deprem sonrasında köprünün hasar aldığı iddia edilmişti. Ancak görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği köprünün herhangi bir hasar almadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi.

Sosyal medyada, sözü edilen görsel paylaşılarak, köprünün hasar gördüğü iddiaları dillendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD dönüşü yaptığı açıklamasında konu ile ilgili “Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de “köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu” Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hürriyet





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